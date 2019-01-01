DPÜ Kütahyalıların ‘Radyo Dumlupınar'a' desteğini bekliyor

MüzikOnair Ödüllerinde jüri tarafından aday gösterilen Radyo Dumlupınar, Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu olmak için dinleyicilerinin ve tüm Kütahyalıların destek bekliyor.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'nin Müzik Haber, Radyo ve Sosyal İçerik Platformu olan MüzikOnair tarafından Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Radyosu BAU Radyo ile birlikte bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan MüzikOnair ödül töreninde, 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo ve 1 kategoride sosyal medya olmak üzere toplam 20 kategoride 2018 yılının en iyileri ödüllendirilecek. Mesleğinde uzman 20 seçkin jüri tarafından Türkiye'nin en iyi üniversite radyosu kategorisinde ödüle aday gösterilen Radyo Dumlupınar halk oylamasına sunuldu.

Türkiye'de büyük yankı uyandıran İnsanlık Ölmedi Ödül Gecesi'nin organizasyonunu gerçekleştiren Radyo Dumlupınar birincilik ödülü için Kütahyalıların ve dinleyicilerin desteğini bekliyor.

Kazananın 28 Ocak 2019 Pazartesi akşamı görkemli bir törenle açıklanacağı yarışmada Radyo Dumlupınar'a destek olmak isteyen herkes muzikonairodulleri.com'u tıklayarak oy kullanabilecek.(EFE)