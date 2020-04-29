İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ Kütüphanesi hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi, uzaktan eğitim döneminde de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Türkiye'yi ve Dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Dumlupınar Üniversitesinin uzaktan eğitim sistemine geçmesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nin etkinliklerini durdurmadı. Kütüphane hizmetlerini sürdürmeye ve öğrenciler ile akademisyenleri elektronik kaynaklarıyla desteklemeye devam ediyor.


Salgının başlamasıyla abone olunan veri tabanlarına üniversite dışından erişim için gerekli çalışmaları tamamlayan Kütüphane, kullanıcıların bulundukları yerden elektronik kaynaklara ulaşabilmesi için gereken belgelere internet sitesinde yer alan Uzaktan Erişim sekmesinde yayımladı.


Elektronik kaynakların öneminin arttığı salgın sürecinde Kütüphane, üye olduğu veri tabanlarının sayısını artırmaya da yönelerek, 2020 yılı başında 46 olan veri tabanı sayısını 56'ya yükselterek ulaşılan elektronik kitap sayısını 2,5 kat artırdı. Bunun yanında çeşitli yayınevleri ile geniş kitlelerin erişimine açılan sanal kütüphanelerden derlenen bilgilerle yeni bir sayfa hazırlandı.


Tüm dünyanın gündeminde olan Covid-19 ile ilgili araştırma yapmak isteyenleri de unutmayan Kütüphane, internet sitesindeki E-Kaynaklar başlığı altında hazırladığı Covid-19 Bilgi Kaynakları sayfasını sürekli güncel tutarak okumalara ve hazırlanan bilimsel çalışmalara destek sunuyor. Öğrenci ve akademisyenler salgın sürecinde internet üzerinden verilen eğitimlere de yine E-Kaynaklar sekmesi altında bulunan Online Eğitimler-WEBİNAR sayfasından erişebilecekler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.