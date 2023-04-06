DPÜ Maden Mühendisliği Bölümünün uluslararası proje başarısı

Mühendislik Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, madenciliğin dünya için önemi konusunda farkındalık artırmak ve yenilikçi metotlarla madencilik eğitimleri vermek amacıyla hazırlanan HoloGEM projesinin Polonya'nın Wroclaw şehrinde gerçekleştirilen açılış toplantısında çalışma programı, kurallar, geliştirilecek modüllerle ilgili detaylar görüşüldü. Çıktıların önemli bir bölümünün iki yıl içerisinde hayata geçirileceğinin belirlendiği toplantıya, DPÜ'yü temsilen Dekan Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ile proje eş güdümcüsü Prof. Dr. Oktay Şahbaz katılım sağlarken, Türkiye'nin ilk uluslararası madencilik okulu olan Nurettin Çarmıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenleri de ortak olarak toplantıda yer aldılar.

Maden Mühendisliği Bölümlerinin cazip hale getirilmesinin gelişmekte olan ülkeler için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, projeden elde edilecek çıktıların yeni teknoloji araçlarla eğitim verilmesini sağlayacağını belirtti.

Maden Mühendisliği ve Maden Teknikerliği bölümlerinde dünyada sayılı yerde kullanılan dijital araçların Kütahya'da geliştirilecek olmasından duyduğu kıvancı dile getiren Prof. Dr. Karagüzel, proje koordinatörü Prof. Dr. Oktay Şahbaz'a emekleri için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Prof. Dr. Oktay Şahbaz, projenin yazım sürecinde dünyada ilk 300'de olan Porto Üniversitesi ve Polonya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan AGH ile ortaklık kurulduğunu ve madencilik alanında önemli bir uluslararası proje başarısına ulaşıldığını bildirdi. Desteklerini esirgemeyen bölüm yönetimine teşekkür eden Prof. Dr. Şahbaz, “ İçerisinde çevreci madencilik uygulamaları, VR teknolojileri, holografik öğeler ve yenilikçi modüller olan projenin alana olan ilgiyi artırması ve mevcut eğitim programlarının inovatif yaklaşımlarla geliştirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

“İlk 300'de olan üniversiteler ile ortaklık kurduk”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Proje çerçevesinde ilk 300'de olan üniversiteler ile ortaklık kurduk ve önemli bir başarıya imza attık. Projeden elde edilecek sonuçlarla yeni teknolojik araçlarla eğitim verilebilecektir. Dünyada çok az sayıda ülkede kullanılan dijital araçların Kütahya'da geliştirilecek olmasından dolayı çok mutluyum. Projede görev alan tüm arkadaşlarımı DPÜ'ye kazandırdıkları bu başarıdan dolayı kutluyorum” dedi.

“Çalışmanın ve azmin önünde hiçbir engelin duramaz”

DPÜ'nün HoloGEM Projesi'nin Polonya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesine ilişkin açıklamada çalışmanın ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “ Bu projenin Polonya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmesinin haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmanın ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını bir kez daha görmüş olduk. Bundan sonraki hedefimiz bu tip projelerin sayısının artırılması olacak. DPÜ olarak biz bu yönde gerekli desteği vermeyi sürdüreceğiz. Söz konusu projeye emek veren arkadaşlarımı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.