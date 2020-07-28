İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ Meslek Yüksekokulu öğrencileri için sözleşme imzalandı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bu yıl açılan Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrencilerinin faydalanması için, özel bir şirket ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç arasında sözleşme imzalandı.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde bu yıl açılan Meslek Yüksekokulunda öğrenim görecek öğrencilerinin faydalanması için, özel bir şirket ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç arasında sözleşme imzalandı.


Dunlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar Meslek Yüksekokulunda açılan alternatif Enerji Sistemleri Teknolojisi Bölümü öğrencileri için memleketimizin köklü enerji üretici firmalarımdan Aydem Enerji firması ile sözleşme ve protokoller imzaladık.


Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Gözçmez'in hazır bulunduğu toplantıda Aydem Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha'ya, yoğun çabalarından dolayı Prof .Dr.Mustafa Aydın'a Prof.Dr.Hasan Gözçmez'e sonsuz teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bu sözleşme ile öğrencilerimiz için staj yapma,10 öğrencimize burs okulumuza laboratuvar, öğrencilerimizin istihdamı konusunda anlaşma sağlandı. Öğrencilerimize ve okulumuza hayırlı olsun'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.