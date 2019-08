DPÜ mezunu Türkmen, ABD'de sunum yaptı

Simav Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Salih Hakan Yetgin'in danışmanlığını yaptığı İmalat Mühendisliği mezunu öğrenci Elif Türkmen, New York'ta düzenlenen 7th international European Conference on Mathematics, Engineering, Naturel & Medical Sciences'ta sunum yaptı.

Fakültenin İmalat Mühendisliği bölümünden geçen sene mezun olan ve eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Elif Türkmen, New York'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrupa Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Konferansı'nda Dr. Öğretim Üyesi Salih Hakan Yetgin'in danışmanlığında, hazırladığı Investigation of Mechanical and Tribological Properties of Talc and EPDM Filled Polypropylene Composites (Talc ve EPDM Dolgulu Polipropilen Kompozitlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması) başlıklı çalışmayı sundu. Sunumunun ardından Türkmen'e sertifika verildi.

Simav Teknoloji Fakültesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Mezun öğrencilerimizden Elif Türkmen'i ve danışmanlığını yürüten Dr. Öğretim Üyemiz Salih Hakan Yetgin'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.(EFE-)