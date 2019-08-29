İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ mezunu Türkmen, ABD'de sunum yaptı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Simav Teknoloji Fakültesi mezunlarından Elif Türkmen, New York kentinde düzenlenen bir konferansta sunum yaptı.


Simav Teknoloji Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Salih Hakan Yetgin'in danışmanlığını yaptığı İmalat Mühendisliği mezunu öğrenci Elif Türkmen, New York'ta düzenlenen 7th international European Conference on Mathematics, Engineering, Naturel & Medical Sciences'ta sunum yaptı.


Fakültenin İmalat Mühendisliği bölümünden geçen sene mezun olan ve eğitim hayatına Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Elif Türkmen, New York'ta düzenlenen 7. Uluslararası Avrupa Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Konferansı'nda Dr. Öğretim Üyesi Salih Hakan Yetgin'in danışmanlığında, hazırladığı Investigation of Mechanical and Tribological Properties of Talc and EPDM Filled Polypropylene Composites (Talc ve EPDM Dolgulu Polipropilen Kompozitlerin Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması) başlıklı çalışmayı sundu. Sunumunun ardından Türkmen'e sertifika verildi.


Simav Teknoloji Fakültesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Mezun öğrencilerimizden Elif Türkmen'i ve danışmanlığını yürüten Dr. Öğretim Üyemiz Salih Hakan Yetgin'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.(EFE-)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.