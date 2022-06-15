DPÜ Mimarlık Fakültesi Anadolu Uygarlıklarının izinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri, Anadolu Uygarlıklarının İzinde temasıyla Datça ve Assos'ta gerçekleştirilen altı ayrı çalıştaya katıldılar

Datça İç Mimarlar Odasının davetiyle Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen ilk üç çalıştaya akademisyenler Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Elif Özdoğlar, Arş. Gör. Turgut Kalay ve 32 öğrenci ve sanata ilgi duyan Datçalı çocuklar katıldı. “Seranit'le Tasarla” ismini taşıyan çalıştayların ilkinde katılımcılar Serenit firmasının temin etmiş olduğu karolar üzerine Eski Datça ve Karya Uygarlığının önemli merkezi Knidos'u vurgulayan desenler üretmeye çalışıldı. İkinci çalıştayda ise katılımcılar izlenimlerini bu kez Line Art tekniğiyle kağıda döktüler. Daha sonra ise korunmuş kent dokusu ile Eski Datça'da bir fotomaraton gerçekleştirildi. Sonuç ürünler Datça'daki bir otelde sergilendi.

“Assos'ta Seranit'le Tasarla 2” ismiyle düzenlenen ikinci çalıştayda katılımcılar ilk çalıştaya benzer şekilde bu kez Truva uygarlığı üzerine 23 öğrenci izlenimlerini karolar üzerine yansıttı. Arkeolog Özgür Çavga eşliğinde Truva Müzesi'nin gezildiği çalıştayda Truva Ören Yeri, Replika Truva Atı, Zeytinyağı Müzesi ve Assos köyü de ziyaret edildi. Assos köyünde bir fotomaraton da gerçekleştirilirken, “Ayna, Ayna Söyle Bana” isimli çalıştayda da iç mimari bir öğe olarak ayna nesnesi irdelendi. Assos'ta gerçekleştirilen üç çalıştayın ürünleri bölgedeki bir sergilendi.

Ayrıca gezide Çanakkale ruhu üzerine Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi Kalevani de sergilenerek müzelere hediye edildi.

Mimarlık Fakültesinden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, Datça ve Assos'ta üretilen eserlerin fakültede sergilendiği ve Seranit firmasının seramik malzeme üzerine teknik bir eğitim gerçekleştirildiği kaydedildi. Sakız Adası ve Aizanoi'de de sürdürülmesi planlanan çalıştay dizisinin fotoroman örneklerinin de Yunanistan'dan sonra DPÜ'de de sergileneceğinin bilgisi verildi.