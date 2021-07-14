DPÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden sanal sergi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin katkılarıyla “Beyoğlu'nda Arada Bir Yer: Sanat Galerisi” başlıklı sanal sergi düzenlendi.

Konuyla ilgili Mimarlık Fakültesinden yapılan açıklamada,” İç Mimarlık Bölümümüzün akademisyenlerinden Öğr. Gör. Merve Buldaç'ın 2020-2021 Bahar Döneminde uzaktan eğitim ile yürütücülüğünü yaptığı Proje IV dersi kapsamında hazırlanan sergide, öğrenciler tarafından seçilen ve değerli sanatçılar için tasarlanmış sanat galerisi mekanları öğrenci sanal sergisi olarak sunulmuştur” denildi.