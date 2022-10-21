DPÜ MİSGEP'in Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimine katıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Hisarcık, Gediz ve Pazarlar Meslek Yüksekokulları ile Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) yürütücülüğünde gerçekleşen Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin (MİSGEP) Risk Değerlendirme Metodolojileri Eğitimi'ne katıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM) yürütücülüğünde Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) çerçevesinde Gülümser Hatun Termal Hotel'de düzenlenen “Bir Günlük Risk Değerlendirme Metodolojileri” isimli eğitimde DPÜ'yü Mühendislik Fakültesi ile Gediz, Hisarcık ve Pazarlar Meslek Yüksekokullarının akademisyenleri ve yaklaşık 120 öğrenci temsil etti.

Eğitimde, risk değerlendirme temel kavram ve tanımları, 5 temel adımda risk değerlendirmesi, risk değerlendirme metodoloji çeşitleri, iş emniyet analizinin tanıtımı konularında çeşitli sunumlar ile grup atölye uygulaması aracılığıyla etkileşimli çalışma olanakları gösterildi. Eğitimin sonunda, MİSGEP tarafından günün anısına hediyeler sunuldu.