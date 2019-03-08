DPÜ Muay Thai Takımı Türkiye Şampiyonu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Muay Thai Takımı Antalya'da düzenlenen Muay Thai Türkiye Şampiyonası Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen ve 53 üniversiteden 1000'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Dumlupınar Üniversitesi Muay Thai takımı, Erkekler kategorisinde 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya ile Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonluk kupası ile birlikte 4 kupa kazanan erkekler takımı şampiyonaya damgasını vurdu. DPÜ Muay Thai Takımı Kadınlar kategorisinde de 2 bronz madalyanın sahibi oldu.