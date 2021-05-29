DPÜ Mühendislik Fakültesinde görev değişimi

Dr. Mustafa Aydın düzenlenen törenle görevi devraldı.

Fakültenin Dekanlık makamında düzenlenen devir teslim törenine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur, dekanlık görevini devralan Prof. Dr. Mustafa Aydın, dekanlık görevini devreden Prof. Dr. İ. Göktay Ediz ile Fakültenin akademik ve idari personelleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, görevi devreden Prof. Dr. İ. Göktay Ediz'in deneyimlerinden bundan sonra da yararlanılacağını ifade ederek, Ediz'e akademik yaşamında başarılar diledi. Prof. Dr. Aydın'ı yeni görevinden dolayı kutlayan Uysal, Prof. Dr. Aydın'ın üstlendiği bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Devir teslim töreninin sonunda Rektör Uysal, Aydın ve Ediz'e çiçek takdiminde bulunarak her iki akademisyene de teşekkür etti.