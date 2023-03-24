DPÜ' nün öğretim üyesi sayısı 3 yılda yüzde 34,3 arttı

Personel Daire Başkanlığından 2019 yılı sonundan 2022 yılı sonuna kadarki personel sayısı verilerinin açıklanmasıyla söz konusu dönemde DPÜ'deki öğretim üyelerinin sayısında yaşanan artış sayısal ve oransal olarak belirlendi. Buna göre 2019 yılı sonunda 254 doktor öğretim üyesi, 94 doçent ve 91 profesörle beraber toplam 439 öğretim üyesi olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 2022 yılı sonunda 322 doktor öğretim üyesi, 118 doçent ve 150 profesörle toplam 590 öğretim üyesine sahip bir yükseköğretim kurumu oldu.

“Hak eden akademisyene hak ettiği kadro verildi"

Hak eden akademisyene hak ettiği kadronun verildiğini söyleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızla beraber en çok mesai harcadığımız konulardan birisi personelimizin kadro sorunu hakkında oldu. 3 yılı aşkın süredir yürüttüğümüz çalışmalarda temel ilkemiz, hak eden akademisyenin hak ettiği kadroyu en kısa sürede alması oldu. Bunu yaparken de kadronun hak edilme ölçütlerinin belirlendiği atanma kriterlerinde de çok önemli değişiklikler yaptık. 2022 sonu itibariyle üniversitemizde öğretim üyesi olup da kadro bekleyen akademisyen sayısı sadece üç kişidir. Yeni dönemde akademik kriterler çerçevesinde kadro hak eden öğretim üyesi arkadaşlarımızın kadro alması için elimizden gelen gayreti, bugüne kadar gösterdiğimiz gibi ve bundan sonra da göstereceğiz.