DPÜ Öğrencileri tiyatro dalında Ege Bölgesi birincisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Denizli'de düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları'nın tiyatro dalında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Sahne Ateşi, Ege Bölgesi'nde kazandığı birincilikle bölgeyi Türkiye finalinde temsil etme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde gençlerin yararlı zaman geçirmesi amacıyla her ilde düzenlenen ve bölge finalistlerinin seçildiği yarışmaların, Ege Bölgesi finalisti Denizli'de belirlendi. GSB'ye bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde Şubat ayında yapılan “Hayallerini Sahneye Taşı” tiyatro yarışması il finalini kazanan Eğitim Fakültesinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinden oluşan Sahne Ateşi ekibi, Ege bölgesinin diğer illeri olan Manisa, İzmir, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Aydın ve Muğla temsilcilerini geride bırakarak birincilik kazandı ve Türkiye finalinde Ege bölgesini temsil etme hakkı kazandı.

Oyunlarında milli değerleri işleyen Sahne Ateşi ekibi öğrencileri, oyun içeriğine çok güvendiklerini, oyunculuklarının dikkate değer olduğunu ve Türkiye finalinde de Kütahya adını ilk sıraya kazıyacaklarını söylediler

Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, öğrencilerine çok güvendiğini belirterek, "Öğrencilerim bu başarıyı sonuna kadar hak ettiler. Her daim onların arkasındayım. Türkiye finalinde Kütahya adını zirvede görmeyi ümit ediyorum" şeklinde konuştu.