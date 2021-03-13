DPÜ öğrencilerinden anlamlı başarı

(DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı öğrencilerinin eserleri, İstiklal Marşının kabulünün 100. yılına özel olarak Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Ulusal katılımlı 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal' temalı Afiş Tasarım Yarışmasında başarı elde etti.