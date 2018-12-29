DPÜ öğrencisine ikincilik ödülü

Verilen bilgiye göre, TRT'nin İstanbul Radyo Binası'nda düzenlenen törene öğrenci Aykut Topçu ile birlikte Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Akif Yılmaz katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) iş birliği ile bu yıl onuncusu düzenlenen “Aklıma Bir Fikir Geldi - Üniversitelerarası İletişim Fikirleri Yarışması” ödül töreni, “Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telifi” başlıklı panelle başladı.

Ödül kazanan eserlerin bulunduğu sergisinin açılışının ardından ödül törenine geçildi. Törende DPÜ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik Teknolojisi programı öğrencisi Aykut Topçu, yarışmanın “Televizyon” kategorisine göndermiş olduğu eserle 882 eser arasından İkincilik Ödülü'ne layık görüldü.

Törenin son bölümünde ödül kazanan öğrencilerin üniversitelerine teşekkür plaketi verildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesine verilen plaketi DPÜ Kütahya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem aldı.(EFE)