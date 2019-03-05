DPÜ öğrencisinin fincan tasarımı raflarında

Sınıf öğrencisi Zeynep Adatepe'nin Kütahya Porselen tarafından düzenlenen yarışmaya gönderdiği “Çifte Kumrular” adlı fincan tasarımı uygulamaya layık bulunarak satışa sunuldu.

Zeynep Adatepe'nin “Çifte Kumrular” adlı tasarımı, Kütahya Porselen'in 14 Şubat Sevgililer Günü temalı yarışmada uygulamaya layık bulunarak satışa sunuldu.

Üniversite - Sanayi İş Birliği çerçevesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kupa, fincan ve yemek takımı dekor tasarım yarışmasına 10 öğrenci tasarımlarıyla katıldı. Tasarımlar arasında Çifte Kumrular temalı tasarımı yapan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Adatepe'nin tasarımı uygulamaya değer bulundu ve Kütahya Porselen'in mağazalarında ve internet sitesinde satışa sunuldu.

Kütahya Porselen'in ödüle layık görülen tasarımlar için düzenlediği törene, proje kapsamında Kütahya Porselen ile iş birliği yapan Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Mercin ve Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ ve Öğretim Görevlisi Mehmet Pehlivan da katıldı. Törende eserleri değerlendirmeye layık bulunan öğrenciler ile tasarımı uygulanmaya layık görülen öğrencilere Taps Ajans müdiresi Eser Çetintaş tarafından ödüller verildi.