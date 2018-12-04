DPÜ öğretim üyesi Hasan Göçmez'e başarı ödülü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğretim üyesi Hasan Göçmez'e Romanya‘da düzenlenen 7. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji konferansında konferans düzenleme kurulu tarafından başarı ödülü verildi.

Bükreş Politeknik Üniversitesi tarafından Romanya da düzenlenen 7. Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknoloji konferansında (RoMat2018) açılış konuşmasını (Keynote Plenary Speaker) Dumlupınar Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Göçmez gerçekleştirdi.

Göçmez “Düşük kurşun içerikli organik-inorganik perovskit güneş pillerinin üretimi” başlıklı konuşmasında, dünyada alternatif enerji kaynakları alanında son zamanların en popüler çalışma konusu olan perovskit tabanlı güneş pillerinin üretimini ve şu ana kadar Üniversite laboratuvarlarında arkadaşlarının yaptığı ve TUBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen çalışmaları konferans katılımcılarıyla paylaştı

Daha sonra Hasan Göçmez'e, konferans düzenleme kurulu tarafından, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanına yaptığı katkılardan dolayı başarı ödülü verildi.(EFE)