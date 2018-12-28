DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu'na 2 yeni bölüm daha açılıyor

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde eğitim veren DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu'na iki bölüm daha açılacağı bildirildi.

Bu konuda bilgi veren AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokuluna Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılacağını bildirdi.

Ak Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, “Dumlupınar Üniversitesi Pazarlar Meslek Yüksekokulumuza Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri hayırlı olsun. YÖK tarafından onayı verilen Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümlerine 2019-2020 öğretim yılında öğretime öğrenci alınacak. Ayrıca yeni bölümler için Meslek Yüksekokulumuza 8 öğretim görevlisi kadrosu da verildi. Meslek yüksekokulumuz Spor sahaları, laboratuarları, kütüphanesi, derslik sayısı ve özverili öğretim üyeleri ile öğrenciler için tam bir eğitim külliyesi olan Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için tüm olanakları sunuyor. İlçemize kazandırılmasında emeği olan başta Dumlupınar Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr Remzi Gören hocamıza, milletvekillerimize, İl Başkanımıza, ilçe Kaymakamımız Sayın Kerem Yenigün'e,eski İlçe Başkanımız Bilal Demirci'ye Yüksekokul Müdürümüz Mehmet Korkmaz'a, Meslek Yüksekokulu sekreterimiz Mustafa Akgüneş'e ve emeği geçen herkese ilçemiz adına teşekkür ederim. Herkes Kendi Payına Düşeni Yapınca Pazarlar hakkettiği yere ulaşacaktır” dedi.(MB-EFE)