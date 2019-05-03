Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu yaşandı.

Mezuniyet törenine Pazarlar Kaymakamı Lütfullah Göktaş, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Fahri Karataş, Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Korkmaz, Simav Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün, öğretim üyeleri, daire amirleri, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri, öğrenciler ve kep törenine gelen öğrenci yakınları katıldı.

Mezuniyet töreninde okul adına konuşmasını Pazarlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Korkmaz yaptı. Korkmaz, “ 2018-2019 öğretim yılı mezuniyet töreninde sizleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Okulumuz; Gıda Teknolojisi, Makine Resim Konstrüksiyon, İş Sağlığı ve İş Güvenliği programları ile eğitim hayatını devam ettirmektedir. Önümüzdeki yıl Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve Sağlık Birimleri Teknikerliği programları açılarak öğrenci sayısını iki katına çıkarmak istiyoruz. Meslek Yüksekokulumuz 10 yıllık geçmişinde Eğitim- Öğretim alt yapısını, çevre düzenlemesini, ve sosyal mekanlarının büyük bir kısmını tamamlamış bulunmaktadır. ütün bu yapılandırmada katkısı olanlara Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak şahsım ve Üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum.Sevgili öğrenciler, çok değil bundan birkaç yıl önce geldiniz okulunuzu bitirip, diploma almaya hak kazandınız. Ne mutlu size ki sizin için her türlü fedakarlığı gösteren ailenize beklediği diploma hediyesini başarıyla sunuyorsunuz. Tabi ki iş bu diplomayı almakla bitmiyor. Hedefinizi işinize hile karıştırmadan çalışmak ve başarı sağlamak olmalıdır. Şunu unutmayın ki, siz işinizi iyi yaparsanız her zaman başarılı olursunuz. Bizim temennimiz, öğrencilerimizi hayatları boyunca mutlu ve başarılı olmalarıdır" dedi.

Pazarlar Meslek Yüksekokul mezuniyet törenine katılan Belediye Başkanı Bilal Demirci, "2018-2019 Eğitim öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizi kutluyorum. Biz belediye olarak dersimize çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte bir plan ve program dahilinde cadde ve sokaklarımızı güzelleştireceğiz. Aynı zamanda sosyal ve kültürel alanda üniversitemizle işbirliği içerisinde çeşitli programlar ve geziler düzenleyeceğiz. Gerek ilçe halkamızın gerekse öğrencilerimizin yaşam standardını yükselteceğiz" diye konuştu.

DPÜ Pazarlar Meslek Yüksekokulu birincisi olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden Mert Can Çatlı'ya diplomasını Pazarlar Kaymakamı Lütfullah Göktaş verdi. Okul ikincisi olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden Ahmet Refik Kantaş'a diplomasını İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci verdi. Okul üçüncüsü olan İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden Şifa Uğurlukoç'a diplomasını Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Korkmaz verdi.

2018-2019 akademik yılında okul ve bölüm derecesine giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. Mezun olan öğrenciler teker teker podyuma çağrılarak diplomaları verildi. Öğrenciler

diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu yaşadılar.

2018-2019 mezuniyet törenine katılan misafirlere Pazarlar Meslek Yüksekokulu tarafından geleneksel mezuniyet pilavı ikram edildi.