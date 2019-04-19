DPÜ Rektörü Gören'den TÜBİTAK'a ziyaret

Dr. Remzi Gören beraberindeki DPÜ-TTO heyetiyle birlikte Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ı makamında ziyaret etti.

TÜBİTAK'ın Ankara'daki merkezinde gerçekleşen ve DPÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ-TTO) çalışmaları hakkında yapılan görüşmede aynı zamanda DPÜ-TTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Rektör Remzi Gören'e, DPÜ-TTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İ. Göktay Ediz, Kurum Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Gün eşlik etti.

Ziyarette Prof. Dr. Hasan Mandal'a kurulduğu 2017 yılından beri Üniversiteye ve Kütahya'ya hizmet eden DPÜ-TTO'nun çalışmaları hakkında bilgi verildi. DPÜ-TTO'nun çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mandal, Rektör Gören ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.