DPÜ Rektörü Kazım Uysal: "Engelsiz üniversite yolunda daha çok çalışma yapacağız"

Dr. Kazım Uysal, Afyonkarahisar'da yerel bir televizyon kanalını konuğu oldu.

Katıldığı televizyon programında özgeçmişinden ve üniversite hakkında genel bilgilerden söz eden Rektör Kazım Uysal, daha sonra Dumlupınar Üniversitesi ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Üniversitenin engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan da bahseden Uysal, "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi engelsiz üniversite olma konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Bunun karşılığını yeni aldık. 3 Aralık 2019 Dünya Engelliler Günü'nde Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden Eğitim Alanında Erişilebilirlik ödülünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak almış bulunuyoruz. Şu anda 12 binamız erişilebilir bina durumunda. Çok kısa bir süre sonra da kendimize Engelsiz Üniversite diyeceğimiz noktaya da geleceğiz. Elbette binaları engelsiz hale getirmek çok önemli, ancak biz engelsiz üniversite yolunda EYBİS, EBA gibi dijital çalışmalar da yapıyoruz. Örneğin görme engelli bir kardeşimiz, kullandığı navigasyon uygulamasıyla yerleşkemiz içinde binalara sorunsuz bir şekilde ulaşabiliyor" dedi.

Engelsiz Üniversite yolundaki çalışmaları 'Birileri bizleri ödüllendirsin, alkışlasın' anlayışıyla yapmadıklarını vurgulayan Rektör Uysal, “ Bu çalışmaları kültürümüz gereği insana verdiğimiz değer gereğince yapıyoruz. Bu başarımızda da Engelli Öğrenci Birimimizin Koordinatörü Ali Osman Altınay'ın emekleri büyüktür. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yolda daha önemli çalışmalara da imza atacağız" şeklinde konuştu.

“26 lisansüstü program açma hakkı elde ettik”

Üniversitede yeni akademik yılda yeni bölüm ve programlar açılacağının müjdesini veren Kazım Uysal, "Yakın zaman önce Ankara'daydım. Bu dönemde Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin yeni bölüm isteklerini karara bağlıyor. Biz çok sayıda talepte bulunduk ancak elbette YÖK belirli ölçütler gözeterek karar veriyor ve açıkçası bu işi de iyi yapıyor. Üniversitemizin istekleri büyük ölçüde kabul görüyor. 26 lisansüstü program açma hakkı elde ettik. Meslek Yüksekokullarımızın neredeyse tamamına programlar eklendi. Lisans programlarımıza da yeni dönemde eklenecek bölümler olacak. Yeni bölümlerin Üniversitemize, şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bilim akıl ve vicdanla hareket edersek bu acıları yaşamayız"

Konuşmasında yakın zamanda Elazığ'da yaşanan depreme de değinen Uysal, "Öncelikle depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralanan vatandaşlarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Deprem yaşamın bir gerçeği. Dünyada yaşamın var olması depremler sayesinde mümkün. Burada 'Deprem öldürmez, bina öldürür' gerçeği önümüze çıkıyor. İnşallah devletimiz de bu yönde yaptığı ve yapacağı çalışmalarla ülkemizdeki tüm binaları sağlam ve yaşanabilir hâle getirecektir. Bu çok zor değil. Yeter ki bu konuya bilim, akıl ve vicdan çerçevesinde bakalım" şeklinde konuştu.

"Yaşanan bu acı olay ülkemizi bir kez daha bir araya getirdi" diyen Rektör Uysal, "Deprem haberini alır almaz 'Biz de orada olmalıyız' dedik ve hemen AFAD gönüllülerinden oluşan öğrenci ve akademisyenlerimizle Elazığ'daki çalışmalara katıldık. Allah, inşallah böyle bir acıyı milletimize bir kez daha yaşatmaz" diyerek sözlerini noktaladı.