DPÜ Rektörü Kazım Uysal mazbatasını aldı

Dr. Kazım Uysal, Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın elinden aldı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ankara'daki merkezinde düzenlenen ve Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, 27 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan 11 üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda Prof. Dr. Kazım Uysal'a Rektörlük mazbatası verildi.

Mazbatayı DPÜ Rektörü Uysal'a veren, Yekta Saraç, yeni görevinde başarılar diledi.