İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ Rektörü Kazım Uysal mazbatasını aldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, Rektörlük mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın elinden aldı.


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ankara'daki merkezinde düzenlenen ve Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, 27 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile atanan 11 üniversitenin rektörünün katıldığı toplantıda Prof. Dr. Kazım Uysal'a Rektörlük mazbatası verildi.


Mazbatayı DPÜ Rektörü Uysal'a veren, Yekta Saraç, yeni görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.