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DPÜ Sahne Ateşi tiyatro ekibinden Rektör Gören'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hayallerini Sahneye Taşı yarışmasında Kütahya’yı temsil eden ve bir birincilik, bir de üçüncülük elde eden Dumlupınar Üniversitesi Sahne Ateşi tiyatro ekibi, Rektör Prof.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Hayallerini Sahneye Taşı yarışmasında Kütahya'yı temsil eden ve bir birincilik, bir de üçüncülük elde eden Dumlupınar Üniversitesi Sahne Ateşi tiyatro ekibi, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören'i ziyaret etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen buluşmada Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ve Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin ile Sahne Ateşi üyeleri Çağlayan Alkın, Ebru Topal, Gizem Nur Belbağı, Maruf Alkan, Metehan Özçelik, Rüveyda Özkan, Serap Akça, Serhat Akdoğan ve Tuğba Özkan Rektör Remzi Gören'in konuğu oldular.


Görüşmede Sahne Ateşi'nin yeni dönemdeki çalışmaları ve sahneleyeceği oyunla ilgili Prof. Dr. Remzi Gören'e bilgi verildi. Bu konuda görüşleri de alınan Prof. Dr. Gören, Sahne Ateşi'ni Türkiye finallerinde elde ettiği makyaj ve kostüm dalındaki Türkiye birinciliği ile oyun ve sahneleme performansındaki Türkiye üçüncülüğünü kutladı.


Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, Ercan Şirin ve Sahne Ateşi ekibi üyeleri, hem Ege Bölgesi hem de Türkiye finallerinde Rektörün kendilerine sunduğu destekler için teşekkür ettiler.

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