DPÜ Sahne Ateşi tiyatro grubundan Türkiye birinciliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öğrencilerinin oluşturduğu Sahne Ateşi, Ankara'da düzenlenen Hayallerini Sahneye Taşı Tiyatro Yarışmalarında bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği yarışmanın Türkiye finalinde 81 ilden yaklaşık 34 bin kişinin katıldığı yarışmada önce Kütahya, sonra da Ege Bölgesi birincisi olan “Biz Kimiz” oyunu ile Dumlupınar Üniversitesini ve Kütahya'yı temsil eden Sahne Ateşi damga vurdu. Sahne Ateşi topluluğu makyaj ve kostüm dalında Türkiye birincisi, oyun ve sahneleme performansında da Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğrencilerin değerler üzerine kendi yazdıkları “Biz Kimiz” isimli oyunun senarist ve yönetmenliğini üstlenen Türkçe Öğretmenliği bölümü 3. sınıf öğrencileri Serhat Akdoğan ve Metehan Özçelik motivasyonlarını hiç kaybetmeden çalıştıklarını ve kazanacaklarına yürekten inandıklarını ifade etti. Eğitim Fakültesinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalından 11, Okul Öncesi Öğretmenliğinden 1 ve Güzel Sanatlar Fakültesinin Görsel İletişim Bölümünden 1 öğrenciden oluşan Sahne Ateşi'nin diğer üyeleri Ebru Topal, Tuğba Özkan, Serap Akça, Büşra Kaya, Fadime Yeyin, Maruf Alkan, Gizem Nur Belbağı, Çağlayan Alkın, Rüveyda Özkan, Yakup Kaya, Selami Germen ve Ozan Muhaciroğlu da elde ettikleri başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, gelecek yıl da yine Kütahya'yı ve Dumlupınar Üniversitesini en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal ise “Başından beri öğrencilerime güvendim. Onların kazanacaklarına daha ilk günden inandım. Her bir öğrencimle böylesi bir mutluluğu yaşattıkları için gurur duyuyorum. Seneye inşallah yine Türkiye finalinde yer almak istiyoruz” şeklinde konuştu.