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DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu tercih edilen okullar arasında

Kütahya’nın Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde barındırdığı 4 bölüm ve KYK yurdu ile 2020-2021 akademik yılına hazır olduğu bildirildi.

Kütahya'nın Şaphane Meslek Yüksekokulu bünyesinde barındırdığı 4 bölüm ve KYK yurdu ile 2020-2021 akademik yılına hazır olduğu bildirildi.


Mevcut olan Bankacılık ve Sigortacılık, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sosyal Hizmetler Programlarına ilave olarak Acil Durum ve Afet Yönetimi programının da öğrenci alımına başlaması ve KYK yurdu ile, Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrenciler tarafından tercih edilen okullar arasında yer almayı başardı.


DPÜ Şaphane MYO Müdürü Doç. Dr. Murat Özalp, yaptığı açıklamada, ''YÖK tarafından öğrenci alımı onaylanan Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı'nın okulumuza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.


Özalp, ''Yüksekokulumuzda mevcut olan Bankacılık ve Sigortacılık, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Sosyal Hizmetler Programlarına ilave olarak Acil Durum ve Afet Yönetimi programıyla okulumuz daha da güç kazandı. Şaphane Meslek Yüksekokulumuzun Gediz ve Simav gibi tarihte büyük depremlerin yaşandığı bölgenin tam ortasında bulunması nedeniyle Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı'nın bölgeye önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. İlçemizde bulunan KYK yurdumuz tüm hazırlıklarını tamamladı ve hazır durumda. Ülkemizin dört bir tarafından Şaphane ilçemizi tercih edecek öğrencilerimizi beklemekte. İlçemiz öğrenci şehri olmakta emin adımlarla ilerlemektedir'' dedi.

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