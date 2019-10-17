DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda oryantasyon programı düzenlendiği bildirildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, ''2019-2020 güz eğitim-öğretim yılında yeni başlayan öğrencilerimize hitaben Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcımız Öğretim Görevlisi Cemil Doğan'ın açılış konuşması akabinde, okulumuz bölüm başkanlarımızın kısa bölüm tanıtımları ve tanışma konuşmaları ile devam etmiştir. Eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyabilecekleri staj yönergesi, eğitim-öğretim disiplin yönetmeliği, staj yapılabilecek yerler, ders kalma, geçme ve mezuniyet süreçleri hakkında detaylı olarak bilgilendirilmiştir'' ifadelerine yer verildi.