DPÜ Şaphane Meslek Yükseokulu'nda söyleyişi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde, “Eğitim ve Çalışma Hayatında Kendine Yatırım Yapmanın Önemi” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleyişi yöneticiliğini DPÜ Öğretim Görevlisi Salih Kalkan'ın yürüttüğü online olarak gerçekleştirilen etkinliğe okul öğrencilerinin yanı sıra, öğretmenler, öğretmen adayları, mezun öğrenciler ile DPÜ TÖMER öğrencileri katıldı.

Sosyolog ve öğretmen Şennur Bircan ve Sosyolog öğretmen Murat Anıl tarafından katılımcılara “Eğitim ve Çalışma Hayatında Kendine Yatırım Yapmanın Önemi” konusunda bilgilendirme yapıldı.

KPSS, DGS, Staj, Kişisel Gelişim, Eğitim ve İş Hayatı konularında şekillenirken hedef belirleme ve başarının püf noktaları anlatıldığı programda, öğrencilik ve iş hayatında kariyer planlamanın önemi üzerinde duruldu. Planlı programlı, zamanı yöneten, azim ve sabır gösteren her bireyin başarıyı yakalama ve hedeflerini tutturma konusunda sıkıntı yaşanmayacağını ifade edildi.

Ayrıca program, Şaphane ilçesi ve DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler için imkânlar, fırsatlar ve diğer sosyal aktiviteler açısından değerlendirilip konukların temennileri ve teşekkürleri ile sona erdi.