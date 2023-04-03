DPÜ SBF Akademisyenin yer aldığı Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı Balkan Şampiyonu

Gör. Simge Yalçın'ın da yer aldığı Türkiye Kadın Milli Kar Voleybolu Takımı, ilk kez Bulgaristan'da düzenlenen CEV Kar Voleybolu Balkan Şampiyonası'nda zafere ulaştı.

Bulgaristan'ın Smolyan şehrinin ev sahipliğinde Rodop Dağları'nın Perelik zirvesine yakın bir konumda düzenlenen turnuvaya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'den toplam 4 kadın ve 4 erkek olmak üzere 8 takım katıldı. Grupta ilk maçında ev sahibi Bulgaristan'ın (I) nolu takımını 2-0'la geçen kadın milli takım, yükseldiği yarı finalde bu kez Bulgaristan (II)'yi yenerek final maçına çıkma hakkı kazandı. Şampiyonluk maçında Romanya karşısında 2-1'lik skorla galip gelen milli takım ilk kez düzenlenen turnuvada kupaya uzanan taraf olmayı başardı.

Kazanılan başarıyı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıslı voleybolcuların oynadığı Melekler Takımı'na adayan milli sporcular, beraberlerinde getirdikleri “Asla unutmayacağız” yazılı pankartla genç sporcuları andılar.

Türkiye Erkek Milli Kar Voleybolu Takımı ise CEV Kar Voleybolu Balkan Şampiyonası'nı kendi kategorisinde üçüncü olarak tamamladı. Genellikle soğuk ve rüzgarlı bir havada gerçekleşen turnuvanın sonunda katılımcı tüm takımlara ödül ve hediyeler sunuldu.