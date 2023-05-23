DPÜ-SBF öğrencisi İsmet Durmuş Karatede Avrupa Şampiyonu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) öğrencisi İsmet Durmuş, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 36. Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası'nda Büyükler 70 kilo kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Polonya'nın Wroclaw kentinde Uluslararası Karate Organizasyonu - Kyokushinkaikan tarafından düzenlenen turnuvaya Büyükler 70 kilo kategorisinden katılan DPÜ Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İsmet Durmuş, iki Türk sporcunun karşılaştığı finalde Türk sporcu Çetin Aksan'ı yenerek Avrupa Şampiyonluğu'na uzandı.

Konuyla ilgili Spor Bilimleri Fakültesinden yapılan açıklamada " Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencilerinden İsmet Durmuş, 20-21 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen 36. Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası'nda büyükler 70 kilogram sıkletinde Avrupa Şampiyonu olmuştur. Ülkemizi ve Fakültemizi en iyi şekilde temsil eden öğrencimiz İsmet'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz" denildi.