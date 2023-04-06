DPÜ Serbest Stil Güreş Takımı Türkiye birincisi

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Ankara'daki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Serbest Stil B Klasmanından katılan DPÜ Serbest Stil Güreş Takımı, Doç. Dr. Halit Harmancı'nın çalıştırıcılığında çıktığı karşılaşmalarda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım olarak şampiyon oldu.

Spor Bilimleri Fakültesinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada "Elde ettiğimiz başarılarda katkılarından dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Dekanımız Prof. Dr. Çetin Özdilek'e ve değerli öğretim üyelerimize, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer'e ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" denildi.