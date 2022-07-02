DPÜ Simav'daki Synaus ve Ankyra Sidera Antik Kentlerini araştıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütahya'nın Simav ilçesindeki Synaus ve Ankyra Sidera antik kentlerinin arkeolojik yüzey araştırmalarının üç yıl boyunca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından yürütülmesine karar verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Arkeoloji Bölümüne iletilen yazıda Kütahya ili Simav ilçesi sınırlarındaki Synaus ve Ankyra Sidera antik kentlerinde üç yıl süreyle arkeolojik yüzey araştırmalarının FEF Arkeoloji Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Erdinç başkanlığında yürütüleceği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ve çalışmaların üç yılda tamamlanacağının öngörüldüğünü kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Zerrin Erdinç,” Kütahya çağlar boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış tarihi anlamda zengin arkeolojik kalıntılara sahip önemli bir kent. Antik dönemde Phrygia Epiktetos olarak adlandırılan bölgede yer alan Kütahya ve çevresi önemli ticaret yolları üzerinde yer almış, çevre kentlerle birlikte arkeoloji bilimine önemli katkılar sağlayacak veriler barındırmış bir bölge. Simav ilçesi ve çevre köylerde yapılacak olan yüzey araştırması ile birlikte Kütahya'nın kültürel ve tarihi zenginliklerine bir yenisi daha eklenecek. Üniversitemizden ve çevre üniversitelerden arkeoloji, tarih, jeoloji, halk bilimi gibi bilim dallarında uzman bir ekiple çok disiplinli bir çalışma gerçekleştiriliyor. Bu yılki çalışmalarda ilçe sınırları içinde bulunan Synaus ve Ankyra Sidera kentlerinin geçmişten günümüze kadar geçirdiği tarihsel süreç ile söz konusu kentleri içine alan Simav gölü havzasının antik dönemdeki önemi tespit edilmeye çalışılacak” dedi.