DPÜ Sosyal Bilimler MYO'da yeni dönem başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (KSBMYO) 2019-2020 eğitim öğretim dönemini, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis'in konuşmacı olduğu 'Markalaşma Süreci-Farkındalık' konulu ders ile açtı.

Açılış dersine DPÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Hakan Kara, Teknik Bilimler MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Erdem, Güzel Sanatlar MYO Müdürü Doç. Dr. Eda Taşçı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Kütahya Belediyesinden temsilciler, Meslek Yüksekokullarının akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından, müzik dinletisiyle süren etkinlikte ilk sözü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın aldı.

Konuşmasına katılımcıları ve konuk Mehmet Reis'i selamlayarak başlayan Mustafa Aydın, "Bugünkü konferansın da konusu olan markalaşmayı bizim üniversitemizin de hedefleri arasında yer alıyor. Yerleşkesiyle, teknolojisiyle, uluslararasılaşma hedefi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesini bir marka üniversite yapmak için sizlerin de desteğiyle elimizden geleni yapma azmindeyiz. Markalaşma, saygınlık kazanma ve bilinirlik demektir. Bu yönde çalışmaları sürdürdükçe Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulumuz da markalaşma yolunda önemli adımlar atacak ve Türkiye'nin önde gelen Meslek Yüksekokullarından biri olacaktır" diyerek, yeni eğitim öğretim döneminin Üniversiteye ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

“Büyük ihracatçı ülkelere karşı yerli tohumlarla üretiyoruz”

2019-2020 dönemi açılış dersine davet edilmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden konuşmacı Mehmet Reis, "Konuşmama 'Pirinç, bakliyat ya da sarımsağın markası mı olur' diye dalga geçenlere bir örnekle yanıt vererek başlamak istiyorum. ABD ve Kanada bakliyat üretimi ve ihracatında ön sırada geliyor. Ancak biz ülkemiz topraklarında çiftçimizin alın teriyle ve yerli tohumlarla üretilen bakliyatları dünyada 16 ülkeye ihraç ediyoruz ve ciddi bir talep alıyoruz" dedi.

Ticaret hayatına balıkçılık yapan babasının yanında, naylon poşet satışıyla başladığını söyleyen Reis, geçmişte çiftçilik, ramazan davulculuğu, çobanlık, garsonluk, taksicilik, sinemada biletçilik ve gazozculuk gibi pek çok mesleği icra ettiğinden söz etti.

Hayatını değiştiren olayın ise İstanbul'da pirinç satan bir ticarethanede muhasebeci olarak işe başlamak olduğunu söyleyen Reis, "1981'de çok küçük bir sermaye ile İstanbul'da bir dükkan açtım. Tabi yeni esnafı kolay kolay barındırmıyorlar. 'Büyük balık, küçük balığı yer' diyorlardı. Ben ise onlara 'Hızlı balık, büyük balığı da yer' diye yanıt verdim. Hayatta her zaman bir çıkış yolu olduğuna inandım ve siz gençlere de korkunuzu yenmenin anahtar bir rolü olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

"İtibarı para ile satın alamazsınız"

Markalaşmanın önemli bir koşulunun da itibar olduğunu vurgulayan Reis, "Para kazanabilirsiniz, hem de bir dönem kaybetseniz bile çok para kazanabilirsiniz ama bir kere itibar kaybederseniz, bir kez daha itibar kazanamazsınız. İtibarı, para ile satın alamazsınız. Cebinizde beş kuruş olmasa da itibarınız varsa her zaman kazanmaya hazırsınız" şeklinde konuştu

Konuşmasının ardından Mehmet Reis, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi.

Mehmet Reis'in konuşmasının ardından kendisine Prof. Dr. Mustafa Aydın tarafından üniversitenin altın anahtarı, Doç. Dr. Hakan Kara tarafından da plaket ve çiçek verildi. Prof. Dr. Aydın, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Doç. Dr. Kara'ya da Üniversitenin logosunun yer aldığı çini bir tabak sundu.