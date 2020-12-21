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DPÜ Spor Bilimleri Fakültesinde Akademik Yükseltme Töreni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri için akademik yükseltme töreni gerçekleştirildi.


Törende konuşan Dekan Prof. Dr. Mehmet Acet, akademik yükseltmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.


Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ise akademik kadroları hak sahiplerine vermeyi sürdürdüklerini söyleyerek akademik yükselmeye hak kazanan öğretim üyelerini kutladı.


Törende, Doçent unvanına yükselen öğretim üyeleri İsmail Kaya, Halit Harmancı ve Osman Gümüşgül ile Dr. Öğr. Üyesi unvanına yükselen Mert Kayhan'a cübbeleri Rektör Uysal tarafından giydirildi ve öğretim üyelerine günün anısına hediyeleri sunuldu.

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