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DPÜ SPOR'a bayan başkan

Kütahya’nın BAL ligi temsilcilerinden Dumlupınar Üniversitesispor’da (DPÜ SPOR) yönetim yeniden oluşturuldu.

Kütahya'nın BAL ligi temsilcilerinden Dumlupınar Üniversitesispor'da (DPÜ SPOR) yönetim yeniden oluşturuldu. Başkanlığı DPÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Spor Öğretmeni Öğretim Görevlisi Şule Bişgin seçildi. Bişgin'in Kütahya spor tarihinde ilk bayan başkan unvanını elde ettiği belirtildi.


Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Halit Harmancı, Mert Kayhan, Hasan Akar, İhsan Gündüz ve Ersin Taşkın."

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