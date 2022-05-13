DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 'Çevre Sorunları ve Politikaları' konulu seminer

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi DPÜ Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda çevre duyarlılığı üzerine seminer verildi.

Meslek Yüksek Okulu Tavşanlı Şehitleri Konferans Salonu'nda, DPÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Bozkurt tarafından 'Çevre Sorunları ve Politikaları' başlıklı; Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik tarafından ise “Tavşanlı MYO Enerji - Su - Çevre Stratejileri ve Uygulamaları” konulu seminer düzenlendi.

Prof. Dr. Yavuz Bozkurt, çevre ve çevre politikaları konusunda yaptığı konuşmasında; dünyanın yüz yüze olduğu çevre sorunları, iklim değişikliği, nüfus artışı, kentleşme, doğal kaynakların dengesiz kullanımı, küresel ısınma, Kütahya'da mevcut olan çevre kirliliği, atıklar, geri dönüşüm sistemleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Çevrenin korunması konusunda gereken duyarlılığa dikkat çeken Prof.Dr.Bozkurt dünya tarihi boyunca çevresel değişimler hakkında açıklamalar yaptı ve plansız kentleşmenin getirdiği olumsuzlukları açıkladı.

Prof. Dr. İsmet Çelik ise, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda uygulanan çevre koruma stratejileri ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Çelik yaptığı konuşmasında, meslek yüksek okulunda uygulanan su tüketimini azaltma, ısıtma ve aydınlatmada enerji verimliliğini sağlama konusunda bilgilendirme yaptı.

Seminere Tavşanlı Belediyesi Başkan Yardımcıları Naci Eraslan, Mehmet Ali Akar, DPÜ Çavdarhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eray Acar, DPÜ Kamu Yönetimi Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Bakko Mehmet Bozaslan, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Ahmet Taş, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, Öğretmen ve Tarih Araştırmacısı Ahmet Öztürk, Tavşanlı Beyköy Mahallesi Muhtarı Ali Veral, Tavşanlı Sekbandemirli Köyü Muhtarı İlyas Kurt, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.