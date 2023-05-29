DPÜ Tavşanlı MYO “Büyük Türkiye Vizyon” isimli panele katıldı

Gör. Mustafa Çağrı Demir temsil etti.

Ankara'daki İletişim Başkanlığı binasında düzenlenen etkinlikte DPÜ'yü Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Yönetim Organizasyon Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir temsil etti. Açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yaptığı panel, düzenlenen oturumların tamamlanmasıyla sona erdi.

Öğr. Gör. Mustafa Çağrı Demir, etkinlik sırasında Başkan Fahrettin Altun ve Genel Sekreter Sultan Raev'e DPÜ'nün alanla ilgili çalışmalarından ve Türk Cumhuriyetlerinden DPÜ'yü tercih ederek Kütahya'ya gelen öğrencilerin memnuniyeti ve sayılarından bahsetti. Ayrıca panel sırasında panelistlere Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili soru yönelten Öğr. Gör. Demir, popüler kültürün ortaya çıkardığı ve gençler arasında oldukça hızlı yayılan İngilizce söylemlerin Türkçeye verdiği zarara dikkat çekti.

Alanında uzman akademisyenlerin Türk Devlet Teşkilatı ve Büyük Türk Birliğinin önemi ve gelişimi hakkında açıklamaların yer aldığı sunumda, Türk devletleri arasında ortak tarih, dil ve değerler temelinde birlikteliği teşvik etme ve Türk Halkları arasındaki yapıcı birleştirici iletişimi geliştirme konuları ele alındı.