DPÜ Tavşanlı MYO ile Gürağaç Köyü İlköğretim Okulu Arasında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi

“Bizimle Okur musunuz?” sloganıyla düzenlenen etkinlikte üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek okullarını ve kendilerini tanıttılar.

Tavşanlı MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Nur Hoşgör tarafından koordine edilen programda, meslek yüksekokulu öğrenciler ile kardeş Gürağaç Köyü İlkokulu öğrencileri güzel ve eğlenceli dakikalar geçirdi.

Üç bölümde gerçekleşen etkinliğin ikinci bölümünde, yüksekokul öğrencileri Türk orta oyununun önemli köşe taşlarından olan Karagöz Hacivat oyununu sergiledi.

Etkinliğin üçüncü bölümünde ilköğretim okul öğrencileri ile palyaçolar eşliğinde çeşitli çocuk oyunları oynandı yarışmalar yapıldı.

Etkinliğin son bölümünde her ilkokul öğrencisine üniversite öğrencilerinin hazırladıkları kitap, ayraç ve kalemlikler ve kendi elleriyle yaptıkları çeşitli oyuncaklar hediye edildi. Son olarak Gürağaç İlkokulu Okulu Müdürü Mehmet Tekin'e ve öğretmenlere okulun lavanta bahçesinden hazırlanan lavantalar hediye edildi. Köy okullarında okuyan çocuklarımıza üniversitemizin tanıtımı ve okumaya teşvik edilmeleri konulu kurumlar arası işbirliğinin devam edilmesi temennisinde bulunuldu.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü İsmet Çelik, "Etkinlikte emeği geçen Tavşanlı MYO yönetimi başta olmak üzere tüm öğrencilerimize ve bizi ağırlayan Gürağaç Köyü İlkokulu'na teşekkür ediyoruz." dedi.