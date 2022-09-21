DPÜ Tavşanlı MYO'da atıklar pelet yakıta dönüşüyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'ndaki (MYO) kampüs alanında oluşan her türlü bahçesel atık çevreci ve yenilenebilir bir yakıt türü olan pelet yakıtına dönüştürülüyor.

Enerji talebinin giderek artması, fosil yakıt rezervlerinin azalması ve çevresel zararlı etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynakları alanında araştırmaların ülkemizde hızla devam ettiği bir dönem olduğunu belirten DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, pelet yakıt makinesi ünitesinin okullarında devreye alındığını ifade etti.

Yapmış oldukları Pelet Yakıt Ünitesi hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İsmet Çelik, "Yaklaşan kış döneminde Avrupa ülkeleri olabilecek doğalgaz sıkıntıları nedeniyle bu tür pelet yakıtlarına ilgilerini yoğunlaştırmışlardır. Komşu ülke Bulgaristan ülkemizden yoğun şeklide ahşap tozu ve pelet yakıtı almaktadır. Bu tür elde edilen biyokütle kaynaklarından elde edilen yakıtlar ısınma ve elektrik üretimi amaçlı kullanılabilmektedir. Bir örnek olarak Hindistan'ın Bihar eyaletinde biyoyakıt güç ünitesi kurulduğunu ve bu ünitede biyokütle atıkları ve enerji bitkilerinden elde edilen enerji ile eyaletin elektrik enerjisinin bir kısmının karşılandığını görmekteyiz.Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda oluşturduğumuz Biyokütle Makineleri Ünitesinde kampüs alanında oluşan her türlü bitkisel atığı işleyerek pelet yakıtına dönüştürmekteyiz. Yanma emisyonları çok iyi olan çevreci pelet yakıtları, pelet sobaları ve pelet kazanlarında yakılarak çok verimli ve konforlu şekilde ısınma amaçlı kullanılabilecektir" dedi.