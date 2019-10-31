DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesinde bisiklet turu etkinliği

Öğrenci, akademisyen, memur ve halktan gönüllülerin katıldığı etkinlik, Tavşanlı Emniyet Müdürlüğünün önünden başladı. İlk durak olan Tavşanlı Belediyesi Göbel Termal Tesislerine gelindiğinde dinlenme molası verilerek, katılımcılara Tavşanlı Belediyesince ikramlar yapıldı.

Etkinliğin ikinci etabında Göbel Termal Tesislerinden hareket edilerek yeniden başlayan etkinlik, Çardaklı Köyü üzerinden tekrar Tavşanlı merkezine gelinmesiyle son buldu.

Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Harika Özkan, Cumhuriyetin 96. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu etkinliğine katılanlara, ayrıca destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.