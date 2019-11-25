DPÜ Teknik Bilimler MYO'da seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü tarafından 'Afet Yönetiminde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Arama Kurtarma Derneği-AKUT Örneği' konulu seminer düzenlendi.

Meslek Yüksek Okulu Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın konuşmacı olduğu seminere Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdem, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Akif Yılmaz, Kütahya KOSGEB İl Müdürü Yaşar Yıldırım, Kütahya İtfaiye Müdürü Nihat Saltık, Üniversitenin akademik ve idari personelleri ile öğrenciler katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Erdem, endüstriye ve diğer sektörel kuruluşlara nitelikli insan gücü yetiştirmeyi misyon edinen bir Meslek Yüksekokulu olduklarını vurgulayarak "Eğitim faaliyetlerimiz sadece Meslek Yüksekokulumuz derslik, atölye ve laboratuvarlarıyla sınırlı değil, öğrencilerimizi sektörün önde gelen yetkilileriyle de bir araya getirerek vizyonlarını genişletme hedefiyle bu tür etkinliklerin sürdüreceğiz" dedi.

AKUT'un özellikle 1999 Marmara depreminde hayat kurtarmaya yönelik faaliyetlerinden övgüyle söz eden Erdem, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın konuşmasında, "AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'yı Üniversitemizde görmekten memnuniyet duyuyorum. Ben, 1999 Marmara depremini bizzat yaşadım. Arama ve kurtarmanın bu tür felaketlerde son derece önemli ve bu kutsal görevi AKUT gönüllülük esasıyla yerine getiriyor. Meslek Yüksekokulumuzda düzenlenen bu tür faaliyetlerin öğrencilerin vizyonunu genişletmesi adına son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben de Üniversitemiz Meslek Yüksekokullarından sorumlu Rektör Yardımcısı olarak her zaman siz öğrencilerimizin yanındayım ve kapım sizlere her zaman açık" ifadelerini kullandı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Recep Şalcı, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının afet yönetiminde üstlendikleri görevler hakkında bilgiler verdi.

AKUT olarak gerçekleştirdikleri kurtarma operasyonları hakkında açıklamalarda bulunan Şalcı, Türkiye'nin afet yönünden risk teşkil eden bir coğrafyasının olması nedeniyle resmi kurumların yanında gönüllü sivil toplum örgütlerinin de yer almasının önemini dile getirerek, öğrencilerin sivil toplum kuruluşlarına gönüllü olmalarının önemine değindi. Kütahya'da da AKUT gönüllülerini görmek istediklerini dile getiren Şalcı, bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Etkinliğin sonunda, katkılarından dolayı AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'ya Meslek Yüksekokulu Müdürü Mehmet Erdem tarafından Teşekkür Belgesi, Rektör Yardımcısı Mustafa Aydın tarafından seramik tabak takdim edildi..