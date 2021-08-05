DPÜ TÖMER, Sudan'da Türkçe Eğitim Merkezi Temsilciği açtı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, (DPÜ TÖMER) Sudan'lı öğrencilerin Türkçe öğrenmesi ve Türkiye'de kazandıkları bölümlerde eğitim almaları amacıyla Özel Hartum Razi Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol imza töreni Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye Temsilcisi Recep Altıngöller, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu ve Öğr. Gör. Dr. Rıdvan Çetin'in katılımı ile gerçekleşti.

DPÜ TÖMER ile Özel Hartum Razi Üniversitesi arasında imzalanan protokole göre, Özel Hartum Razi Üniversitesi kampüs alanında bir temsilcilik açacak. Sudanlı öğrencilere A1 ve A2 düzeyi eğitimler, açılan bu temsilcilik bünyesinde DPÜ TÖMER öğretim görevlileri tarafından verilecek. Başarılı olan öğrenciler B1 düzeyinden itibaren Türkçe eğitimlerine Türkiye'de üniversite DPÜ TÖMER'inde devam edecekler. Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye temsilcisi ile imzalanan protokol töreninde konuşan Rektör Kazım Uysal, üniversitenin tanınırlığının bu protokol ile daha da arttığını söyledi.

Uysal, “Yabancı öğrenciler için bir cazibe merkezi haline gelen ülkemizde Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bizler de bu alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce DPÜ TÖMER'in Bakü temsilciliğinin açılması için gerekli protokolü imzalamıştık. Şimdi Sudan'da böyle bir temsilcilik için protokol imzalıyoruz. Buralarda verilecek Türkçe eğitiminin üniversitemiz TÖMER'i tarafından gerçekleştirilmesi büyük bir gurur kaynağıdır. Bu öğrenciler ülkemize geldiklerinde kendilerini ifade edebilecek kadar Türkçe bilecekler. Bu onların yabancı bir ülkede karşılaşacakları birçok problemin en aza inmesini sağlayacaktır” dedi.

Törende konuşan Özel Hartum Razi Üniversitesi Türkiye Temsilcisi de, Dumlupınar Üniversitesi ile böyle bir protokol düzenlemekten büyük mutluluk duyduğunu, bu işbirliğinin artırılması için çalışmaların ve iş birliğinin devam ettirileceğini söyledi.

Tören protokolün karşılıklı imzalanması ile son buldu.