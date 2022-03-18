DPÜ-TÖMER'de 18 Mart Çanakkale Zaferi anma etkinliği

İslami İlimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu, Çanakkale Zaferinin İslam coğrafyasının bir zaferi olduğunu, bu savaşta akıtılan şehit kanlarının bu toprakları vatan yaptığını söyledi.

“Çanakkale Savaşı Müslüman milletlerin yedi düvele karşı kazandığı bir savaştır”

Çanakkale Savaşının Müslüman milletlerin yedi düvele karşı kazandığı bir savaş olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Uslu, "Çanakkale Savaşı Müslüman milletlerin yedi düvele karşı kazandığı bir savaştır. İnancın ve İslam'ın zaferidir. Tarihi olarak çok büyük sonuçları olan bu zaferin asıl önemi genç, yaşlı, çoluk çocuk, erkek, kadın bütün ümmetin bu toprakları vatan haline getirmesidir. Çanakkale Zaferi'nin Anadolu'ya yaşattığı sevinç, mutluluk Afganistan, Pakistan, Yemen, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir gibi Osmanlı memleketi olan ülkelerde de aynı oranda hissedilmiş ve yaşanmıştır. TÖMER öğrencilerinin geldiği ülkelerin çoğunda Çanakkale Zaferi bilinir ve şerefle yâd edilir. Bizler Çanakkale Zaferi ile elde ettiğimiz bu ruhu şimdi bir kere daha burada yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Bu hepimiz için büyük bir onur, gurur vesilesidir. Çanakkale başta olmak üzere Dünyanın her yerinde vatanı, dini ve milleti için can veren şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlara layık bir nesil olmak ve nesiller yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Programda TÖMER'de görev yapan öğretim görevlileri Öğr. Gör. Nazmiye Göktay, Öğr. Gör. Süleyman Alan, Öğr. Gör. Dilan Ögmen ve TÖMER öğrencilerinin hazırladığı Çanakkale türküleri ve DPÜ TÖMER öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Çanakkale gezisinde Öğr. Gör. Meryem Saylak tarafından kurgu ve çekimlerinin yapıldığı Çanakkale videosu izlendi.