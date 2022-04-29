DPÜ TÖMER'in başarılı öğrencileri iftarda buluştu

Merkezin kullanımına sunulan Doğlar Konağı'nda düzenlenen iftar etkinliğine Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, DPÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Ahmet Uslu ve TÖMER öğretim görevlilerinin yanı sıra çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

İftar programındaki konuşmasında uluslararası öğrencilerin dilimizi öğrenerek lisans ve lisansüstü programlarına devam eden ve başarılı olan öğrencilerin üniversiteleri için, bir gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Kazım Uysal, “Sizler DPÜ TÖMER'de Türkçe öğrenerek devam ettiği bölümlerde başarılı olan öğrencilerimiz olarak bizlere büyük bir mutluluk kaynağı oldunuz. Bu başarınızın üniversitemizde devam ettiğiniz sürece devam etmesini temenni ediyorum. Bu akşam iftarda bir araya gelen bu öğrencilerimizi görmek üniversitemizin uluslararası bir üniversite olma yolunda attığı adımların başarıya ulaştığını göstermektedir. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ve takdir ediyorum. Ortalamalarınızın 3 ve üzerinde olması derslerinizde gösterdiğinin başarının somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen başta öğrencilerimizin Türkçe öğrenmesinde büyük çaba sarf eden ve bugün sizleri burada bir araya getiren TÖMER ekibimize ve fakültelerde sizlere ders veren öğretim üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu sayının giderek artmasını ve üniversitemize gelen tüm öğrencilerimizin eğitimlerini en güzel şekilde devam ederek ülkeleri için yetişmiş insan gücü olarak geri dönmelerini, ülkemizle kendi ülkeniz arasında bir köprü kurmasını canı gönülden istiyorum. Bu tablo bu isteğimizin de yakın zamanda gerçekleşeceğini gösteriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, tebrik ediyorum” dedi.

İftar programı Rektör Uysal tarafından başarılı öğrencilere günün hatırası olarak hazırlanan hediyeleri vermesi ile son buldu.