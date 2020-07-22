DPÜ TTO ve Teknokent Genel Müdürlüğü'ne Ersan Öz atandı

Dr. Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Teknoloji Transfer Ofisine (DPÜ TTO) Genel Müdürlüğü görevine Prof. Dr. Ersan Öz'ü atadı.

Yapılan atamayla görevi Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer'den devralan Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. ile DPÜ Kütahya Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Rektör Kazım Uysal'a ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede, Rektör Uysal, Ersan Öz'e yeni görevinde ve çalışmalarında başarılar diledi ve kendisine çiçek sundu. Öz de, Rektör Uysal'a, iyi dileklerinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Prof. Dr. Ersan Öz, 1975 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gölmarmara'da tamamlayan Öz, 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. Doktorasını 2000-2004 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Programında 'Vergilendirmede Kanunilik İlkesine Göre Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi' teziyle tamamladı. 2006'da yardımcı doçent, 2009'da doçent, 2014'te Profesör unvanını aldı. Ulusal ve uluslararası 84 makalesi, 6 kitabı, 15 tebliği bulunan Öz, 100'e yakın konferans verdi. Akademik çalışma amaçlı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya, Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Portekiz, Ürdün, Fransa ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerde bulunan Prof. Öz'ün çalışma alanı ulusal ve uluslararası vergi sistemleri, vergi hukuku ve vergi yargısı konularında yoğunlaşmaktadır.