DPÜ TUBİF'ten “Kahve Sanatı, Kimya Mı, Simya Mı?” isimli söyleşisi

Kansu Gençer yönetiminde Gastronomi Sohbetleri Dizisi çerçevesinde “Kahve Sanatı, Kimya Mı, Simya Mı?” adlı çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi.

Çevrim içi ortamda düzenlenen ve TUBİF Dekan Yardımcısı Dr. Kansu Gençer'in yönetiminde gerçekleşen söyleşide, Hacky's Coffee Kurucu Ortağı Cihan Adayan da konuşmacı olarak yer aldı. Cihan Adayan, söyleşide kahve kültürü, kahve çeşitleri, kahvenin kimyasal dönüşüm aşamaları, iyi bir kahvenin püf noktaları, kahve yapımında standartlaşma konuları hakkında bilgiler verdi ve katılımcıların sorularını yanıtladı.