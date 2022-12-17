DPÜ uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısında zirvede

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2022'ye göre uluslararası değişim programlarına katılan öğretim elemanı sayısı bakımından zirvede yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2022 yayınlandı. Uluslararası İlişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Dumlupınar Üniversitesinin uluslararasılaşmada her geçen gün yeni başarılara imza attığını ve bu başarıları Cumhuriyetin 100. yılında çok daha ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Prof. Dr. Göçmez “ ULMER'de görev yapan hocalarımızın gerek uluslararası öğrenciler, gerek Brüksel tabanlı Erasmus+ projeleri, gerekse Erasmus+ değişim programlarındaki yoğun çalışmalarıyla üniversitemizin Türkiye'deki en başarılı üniversiteler arasında yer almasında önemli katkıları olmuştur. Daha önce KA107 proje başvurularında kabul alınan ülke sayısı ve bütçe kriterlerinde ülkemizin en başarılı ilk 10 üniversitesi arasında yer almıştı. Şimdi bu başarıyı daha ileri taşıyarak ilk sırayı elde etmiş olduk. Tüm bu başarılarda emeği geçen başta ULMER yönetimimiz olmak üzere uluslararası değişim programlarında bizzat sorumlu olan öğretim görevlilerimiz Dr. Berrin Demir, Elif Körpe, Vehbi Onur Demirciler, Hasan Yiğit, Mustafa Kemal Şen, Oktay Karaçay, Ebru Görgün hocalarıma üniversitemiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme verilerini hazırlayan DPÜ Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Saygın ve çalışma arkadaşları ile kaliteden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahmurat Arık, DPÜ'nün uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde yapılan çalışmaları neticesinde 48'i devlet ve 56'sı vakıf olmak üzere toplamda 104 üniversite arasında ilk sırada yer almasının oldukça önemli olduğunu ifade ettiler.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesinin başarısından duyduğu memnuniyetini dile getirerek Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Uygulama, Koordinasyon ve Araştırma Merkezi (ULMER) Müdürü Doç. Dr. Yunus Şişman ve özverili çalışmalar yapan tüm personele üniversiteye kazandırdıkları başarıdan dolayı teşekkür etti. Ayrıca ilgili raporlarda kullanılmak üzere verilerin temin edilmesi, raporlanması ve arşivlenmesi aşamalarında büyük bir titizlik ve özveri ile çalışan Kalite Koordinatörlüğü başta olmak üzere, tüm emeği geçenlere de teşekkür etti.