DPÜ ve Başkent Üniversitesi '4'te 4 Sergisi'nde buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) akademisyenleri ve Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Seramik ve Cam, Çizgi Film Animasyon bölümleri mezuniyet proje eserlerinden oluşan “4'te 4” mottolu sergi Başkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde Galeri Başkent'te açıldı.

Başkent Üniversitesindeki Galeri Başkent'te sanatseverlerle buluşan serginin açılış törenine Başkent Üniversitesinin Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile Rektör Prof. Dr. Ali Haberal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik ve GSF Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin sergide eserleri sergilenen akademisyen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Açılış konuşmalarında iki üniversitesinin gerçekleştirmiş olduğu bu etkinlik ile her iki üniversite arasında gerçekleşen iş birliğinin güçlendirildiği vurgulanırken Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yılında bu zaferi yapacağı birçok etkinlik ile hatırlatmaya devam edileceği belirtildi.

“4'te 4” mottosuyla gerçekleşen sergiye fakültede öğrenim gören 4. sınıf öğrencilerinin mezuniyet proje ürünlerinden seçkilerin yanı sıra akademisyenlerin eserleri izleyicilerle paylaşıldı. 21'i akademisyenlerin olmak üzere toplam 112 eserin sergilendiği törene katılan protokol üyeleri, daha sonra Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü bünyesinde üretilen gıda maddelerinin üretim aşamaları hakkında da bilgi de edindi.