DPÜ ve KSBÜ ile özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin protokol imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü imzalanan işbirliği protokolünün amacının; "Milli Eğitim Bakanlığı ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi işbirliği sonucu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini artırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda söz konusu üniversitelerin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamak” olduğunu açıkladı.