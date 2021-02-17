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DPÜ ve Kütahya Belediyesi'nden ortak projeler

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Kazım Uysal, beraberindeki heyet ile ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor' projesinin ayrıntılarını görüşmek üzere Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.


Kütahya Belediyesinde gerçekleşen görüşmede, Rektör Kazım Uysal'a, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Haldun Şekerci ve akademisyenlerden Öğr. Gör. M. Tahir İyioğlu ile Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi Başkanı Hatice Yakar eşlik etti.


Dumlupınar Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği ve Kütahya Belediyesinin de paydaşlarından biri olduğu ‘Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor, Engeller Kalkıyor' projesinin ayrıntılarının görüşüldüğü ziyarette daha önce imzalanan protokole göre tarafların üstlendiği yükümlülüklerin ne aşamada olduğu ve projenin ayrıntıları gibi konular ele alındı.


Proje kapsamında kullanılacak ve mülkiyeti Kütahya Belediyesine ait olan konakların tahsisinin de görüşüldüğü ziyaretin sonunda Başkan Işık, ziyaretlerinden dolayı Üniversite heyetine, Rektör Uysal ise projeye verdiği destekler için Başkan Işık'a teşekkür etti.

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