DPÜ ve NURSAN Türkiye'de üretilmeyen yeni nesil otomotiv kabloları üretecek

Ş.'nin iş birliği kapsamında başlayan 'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Kablo Üretimi' projesi TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı'ndan destek almaya hak kazandı.

Dumlupınar Üniversitesi ile Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş.'nin iş birliği kapsamında başlatmış olduğu 'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Kablo Üretimi' projesinin TÜBİTAK 1505 Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı'na yaptığı destek başvurusu olumlu sonuçlandı.

DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih Şen'in proje yürütücüsü olduğu, Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cengiz Yenikaya'nın ise araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında, otomotiv sektöründe kullanılmakta olan ve dünyada sayılı üretimi bulunan, yüksek sıcaklıklara dayanıklı kablo ve kablo formülasyonlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında geliştirilecek olan yeni nesil kablo formülasyonu ile otomotivde kullanılan kabloların yüksek ve düşük sıcaklık, alev ve kimyasal gibi fiziksel, elektriksel ve mekaniksel dayanımları attırılarak, araçlar çok daha dayanıklı ve güvenli hale getirilecek.

"Ülkemizde üretimi bulunmayan kablolar, tamamen yerli kaynaklarla üretilerek"

Proje sayesinde ülkemizde üretimi bulunmayan ve dış ülkelerden alınan kablolar, tamamen yerli kaynaklarla üretilerek dış alımın önüne geçilerek ve döviz kaybı engellenecek ve dış satımın önü açılacak. Aynı zamanda kablo üretiminde kullanılacak olan bakır da yerli firmalardan sağlanarak Nursan'ın ürün yelpazesi gelişerek Türkiye ve Bulgaristan pazarındaki rekabet gücü artacak.

18 ay sürecek projeyle ilgili konuşan Doç. Dr. Fatih Şen ve Prof. Dr. Cengiz Yenikaya, başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve çalışanlarına, destekleri ve çalışma olanağı sağlamalarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Kazım Uysal'da Doç. Dr. Fatih Şen'in yürütücülüğündeki projenin başarısının bu şekilde ödüllendirilmesi nedeniyle kendisini ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederek, istikrarlı, gayretli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.