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DPÜ ve Tripoli Üniversitesi arasında bilimsel ve kültürel ortaklık anlaşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Lübnan Tripoli Üniversitesi arasında bilimsel ve kültürel anlamda ortaklıklar kurulmasına yönelik anlaşma imzalandı.


Yapılan açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile Lübnan Tripoli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat R. Mikati tarafından imzalanan anlaşmanın kurumlar arasında gerçekleştirilecek faaliyetler yoluyla aralarında bir işbirliği ilişkisi geliştirip bu ilişkiyi ilerletebilecekleri bir çerçeve oluşturduğuna vurgu yapıldı.


Anlaşma kapsamında; kurumlarca yapılacak ortak bilimsel çalışmaların yapılmasının teşviki, ortak etkinlikler düzenleme ve personel ile öğrenci hareketliliklerine yönelik projeler geliştirme gibi başlıklar yer almakta. İki üniversite personel ve öğrencilerine hareketlilik imkânı sağlayacak Mevlana Programı ve Uluslararası Kredi Hareketliliği (Erasmus+ KA107) konusunda çalışmalar yapılmasında da mutabık kalınan anlaşma ile Dumlupınar Üniversitesi uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında bir ilke imza atarak, uluslararası işbirliklerini Arap coğrafyasına taşımış oldu.(EFE)

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